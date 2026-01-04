Concours pétanque Stade Robert Foliau Brassy
Concours pétanque Stade Robert Foliau Brassy dimanche 19 juillet 2026.
Concours pétanque
Stade Robert Foliau Rue Saint Gervais Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Concours de pétanque Trophée Clément Mattei .
Stade Robert Foliau Rue Saint Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 34 04
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English : Concours pétanque
L’événement Concours pétanque Brassy a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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