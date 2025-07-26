Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy
Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy dimanche 5 juillet 2026.
Brassy
Course de poursuite sur terre
La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
“Poursuite sur terre” à Brassy. Au circuit du Pré de France. Buvette et restauration sur place. .
La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 94 01 64
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English : Course de poursuite sur terre
L’événement Course de poursuite sur terre Brassy a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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