Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy dimanche 5 juillet 2026.

Brassy

Course de poursuite sur terre

La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

“Poursuite sur terre” à Brassy. Au circuit du Pré de France. Buvette et restauration sur place. .

La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 94 01 64

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English : Course de poursuite sur terre

L’événement Course de poursuite sur terre Brassy a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs