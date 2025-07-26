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Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy

Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy

Course de poursuite sur terre La Croix St Gervais, 58140 Brassy Brassy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
La Croix St Gervais, 58140 Brassy
Adresse
Circuit du Pré de France
Ville
58140 Brassy
Département
Nièvre
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brassy

Course de poursuite sur terre

La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

“Poursuite sur terre” à Brassy. Au circuit du Pré de France. Buvette et restauration sur place.   .

La Croix St Gervais, 58140 Brassy Circuit du Pré de France Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 94 01 64 

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English : Course de poursuite sur terre

L’événement Course de poursuite sur terre Brassy a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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