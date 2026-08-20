Concours photo ou aquarelle, Maison de l’information, Calvisson

Informations pratiques

Concours photo ou aquarelle 18 – 20 septembre Maison de l’information Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition des oeuvres du concours : J’aime mon patrimoine, ses mazets et ses capitelles.

Pour participer au concours, voir les informations et les liens sur le site de la ville : https://www.calvisson.com/concourt-photographie-dessin-aquarelle/

Maison de l’information place du général De Gaulle 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0979395735 http://www.calvisson.com [{« link »: « https://www.calvisson.com/concourt-photographie-dessin-aquarelle/ »}] Maison de l’information centre ville. Trois parkings à proximité. accessible aux personnes à mobilité réduite.

Exposition des oeuvres du concours: J’aime mon patrimoine, ses mazets et ses capitelles.

©ville de Calvisson