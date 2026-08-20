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Concours photo ou aquarelle, Maison de l’information, Calvisson

vendredi 18 septembre 2026 · Maison de l'information · Calvisson

Concours photo ou aquarelle, Maison de l’information, Calvisson

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'information
Adresse
place du général De Gaulle 30420 Calvisson
Ville
30420 Calvisson
Département
Gard
Tarif
Gratuit.

Concours photo ou aquarelle 18 – 20 septembre Maison de l’information Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition des oeuvres du concours : J’aime mon patrimoine, ses mazets et ses capitelles.
Pour participer au concours, voir les informations et les liens sur le site de la ville : https://www.calvisson.com/concourt-photographie-dessin-aquarelle/

Maison de l’information place du général De Gaulle 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0979395735 http://www.calvisson.com [{« link »: « https://www.calvisson.com/concourt-photographie-dessin-aquarelle/ »}] Maison de l’information centre ville. Trois parkings à proximité. accessible aux personnes à mobilité réduite.
Exposition des oeuvres du concours: J’aime mon patrimoine, ses mazets et ses capitelles.

©ville de Calvisson

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