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Concours puzzle – 500 pièces Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie

dimanche 8 novembre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie
Adresse
86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie
Ville
35135 Chantepie
Département
Ille-et-Vilaine

Concours puzzle – 500 pièces Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Dimanche 8 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription (10€ par binôme)

La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme.

La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme.
2 catégories en binôme :
2 adultes ou 1 adulte + 1 ado (12-17 ans)
2 ados ou 1 adulte + 1 enfant (8-11 ans)
10€ / binôme
goûter offert
PLACES LIMITÉES, Inscription à partir de septembre 2026 via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-08T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine


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