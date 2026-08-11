Informations pratiques

Concours puzzle – 500 pièces Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Chantepie Dimanche 8 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription (10€ par binôme)

La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme.

La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme.

2 catégories en binôme :

2 adultes ou 1 adulte + 1 ado (12-17 ans)

2 ados ou 1 adulte + 1 enfant (8-11 ans)

10€ / binôme

goûter offert

PLACES LIMITÉES, Inscription à partir de septembre 2026 via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T17:30:00.000+01:00

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Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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