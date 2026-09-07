Concours puzzle – 500 pièces, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie
dimanche 8 novembre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie
Informations pratiques
Concours puzzle – 500 pièces Dimanche 8 novembre, 14h00 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine
Sur inscription (10€ par binôme)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:30:00+01:00
La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme.
2 catégories en binôme :
2 adultes ou 1 adulte + 1 ado (12-17 ans)
2 ados ou 1 adulte + 1 enfant (8-11 ans)
10€ / binôme
goûter offert
PLACES LIMITÉES, inscription à partir de septembre 2026 via HelloAsso (https://www.helloasso.com/associations/quai-des-jeux/evenements/concours-puzzle) ou QR code de l’affiche
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/quai-des-jeux/evenements/concours-puzzle »}]
La ludothèque organise un concours puzzle à réaliser en binôme. concours puzzle
quaidesjeux
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