Concours sauvage de pétanque Terrain de pétanque Bellenaves samedi 11 juillet 2026.

Bellenaves

Concours sauvage de pétanque

Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. En semi-nocturne. Buvette, restauration sur place.

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Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 22 66 28

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English :

Pétanque tournament in doubles, open to everyone. Held in the late evening. Refreshments and food available on site.

L’événement Concours sauvage de pétanque Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule