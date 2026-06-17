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Concours sauvage de pétanque Terrain de pétanque Bellenaves

Concours sauvage de pétanque Terrain de pétanque Bellenaves samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Rue des Jeux

Ville : 03330 Bellenaves

Département : Allier

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 6 6 Par personne.

Bellenaves

Concours sauvage de pétanque

Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves Allier

Tarif : 6 – 6 – EUR

Par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. En semi-nocturne. Buvette, restauration sur place.
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Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 22 66 28 

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English :

Pétanque tournament in doubles, open to everyone. Held in the late evening. Refreshments and food available on site.

L’événement Concours sauvage de pétanque Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule

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