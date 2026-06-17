Concours sauvage de pétanque Terrain de pétanque Bellenaves
Concours sauvage de pétanque Terrain de pétanque Bellenaves samedi 11 juillet 2026.
Bellenaves
Concours sauvage de pétanque
Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves Allier
Tarif : 6 – 6 – EUR
Par personne.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. En semi-nocturne. Buvette, restauration sur place.
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Terrain de pétanque Rue des Jeux Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 22 66 28
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English :
Pétanque tournament in doubles, open to everyone. Held in the late evening. Refreshments and food available on site.
L’événement Concours sauvage de pétanque Bellenaves a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule
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