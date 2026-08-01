AGENDA · Montguyon
Concours Trec cavaliers Montguyon
dimanche 30 août 2026 · Montguyon
Informations pratiques
Montguyon
Concours Trec cavaliers
zone d’activité de clairvent Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
concours circuit départemental organisé par équi nature aventures en saintonge
.
zone d’activité de clairvent Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 16 32
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English :
Departmental circuit competition organized by Équi Nature Aventures in Saintonge
L’événement Concours Trec cavaliers Montguyon a été mis à jour le 2026-08-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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