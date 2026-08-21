Informations pratiques

Montguyon

Natura’rt Lary 2026

salle des fêtes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Natura’rt revient pour une seconde édition sur le site Natura 2000 des vallées du Lary et du Palais !

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salle des fêtes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 36 28 h.guirat-guillis@saye-galostre-lary.fr

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English :

Natura?rt is back for a second edition at the Natura 2000 site in the Lary and Palais valleys!

L’événement Natura’rt Lary 2026 Montguyon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge