Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand
Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand mardi 24 novembre 2026.
Clermont-Ferrand
Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra
Opéra-Théâtre 22 Boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 15:00:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Le Concours Voix Nouvelles fait étape à Clermont-Ferrand pendant tout un après-midi, le public est invité à assister librement aux sélections régionales de ce grand concours qui repère et accompagne les futurs grands noms du chant lyrique francophone.
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Opéra-Théâtre 22 Boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 23 44 billetterie@clermont-auvergne-opera.com
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English :
The Voix Nouvelles Competition Makes a Stop in Clermont-Ferrand: For an entire afternoon, the public is invited to attend—free of charge—the regional auditions for this major competition, which identifies and supports the future stars of French-language opera.
L’événement Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-16 par Clermont Auvergne Volcans
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