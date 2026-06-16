Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra

Opéra-Théâtre 22 Boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 15:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Le Concours Voix Nouvelles fait étape à Clermont-Ferrand pendant tout un après-midi, le public est invité à assister librement aux sélections régionales de ce grand concours qui repère et accompagne les futurs grands noms du chant lyrique francophone.

.

Opéra-Théâtre 22 Boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 23 44 billetterie@clermont-auvergne-opera.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Voix Nouvelles Competition Makes a Stop in Clermont-Ferrand: For an entire afternoon, the public is invited to attend—free of charge—the regional auditions for this major competition, which identifies and supports the future stars of French-language opera.

L’événement Concours Voix Nouvelles Sélection régionale | Clermont Auvergne Opéra Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-16 par Clermont Auvergne Volcans