Conert de jazz à l’auditorium Valenciennes

Valenciennes

Conert de jazz à l’auditorium

1 rue Emile Durieux Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:15:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Dirigée par Jean-François Durez , cette formation, créée dans le cadre de la collaboration entre l’université polytechnique de Valenciennes- Hainaut-Cambrésis et le Conservatoire de Valenciennes, s’inscrit dans la grande tradition des big bands de Duke Ellington ou Count Basie et embrasse les répertoires colorés des orchestres de Thad Jones-Mel

Lewis, Charles Mingus ou Bob Mintzer, pour ne citer que les plus célèbres.

Des compositions et arrangements originaux font aussi partie du menu du BBU pour accompagner des chanteurs ou solistes, ainsi que des arrangements très réussis de standards de variétés internationales ou

comédies musicales.

Le BBU est composé d’étudiants universitaires, grands élèves du conservatoire, mais également d’adultes amateurs passionnés par ce style de musique…

à l’Auditorium Saint Nicolas à Valenciennes le 26 mai 2026 à 20 heures

Dirigée par Jean-François Durez , cette formation, créée dans le cadre de la collaboration entre l’université polytechnique de Valenciennes- Hainaut-Cambrésis et le Conservatoire de Valenciennes, s’inscrit dans la grande tradition des big bands de Duke Ellington ou Count Basie et embrasse les répertoires colorés des orchestres de Thad Jones-Mel

Lewis, Charles Mingus ou Bob Mintzer, pour ne citer que les plus célèbres.

Des compositions et arrangements originaux font aussi partie du menu du BBU pour accompagner des chanteurs ou solistes, ainsi que des arrangements très réussis de standards de variétés internationales ou

comédies musicales.

Le BBU est composé d’étudiants universitaires, grands élèves du conservatoire, mais également d’adultes amateurs passionnés par ce style de musique…

à l’Auditorium Saint Nicolas à Valenciennes le 26 mai 2026 à 20 heures .

1 rue Emile Durieux Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 57 30 conservatoire@ville-valenciennes.fr

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English :

Directed by Jean-François Durez , this group, created as part of the collaboration between the Polytechnic University of Valenciennes-Hainaut-Cambrésis and the Valenciennes Conservatoire, follows in the great tradition of the big bands of Duke Ellington or Count Basie, and embraces the colorful repertoires of the bands of Thad Jones-Mel Lewis, Charles Mingus or Bob Mintzer, to name but a few

Lewis, Charles Mingus and Bob Mintzer, to name but a few.

Original compositions and arrangements are also part of the BBU menu, accompanying singers and soloists, as well as highly successful arrangements of international variety standards and musicals

musicals.

The BBU is made up of university students and conservatory graduates, as well as adult amateurs with a passion for this style of music…

at the Auditorium Saint Nicolas in Valenciennes on May 26, 2026 at 8 p.m

L’événement Conert de jazz à l’auditorium Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes