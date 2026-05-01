SPECTACLE DE THÉÂTRE VOYAGE à l’Espace Pierre Richard Valenciennes

Valenciennes

SPECTACLE DE THÉÂTRE VOYAGE à l’Espace Pierre Richard

place Alexandre Leleu Valenciennes Nord

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Embarquez pour une aventure théâtrale unique ! La compagnie La Scène & Moi vous invite à découvrir sa représentation de fin d’année. Les élèves des groupes Jeunes Talents et Adultes montent sur les planches pour vous offrir un moment d’évasion et de partage.

Un spectacle intitulé Voyage , qui promet de vous transporter à travers différentes émotions et univers, porté par l’énergie et le talent des comédiens locaux. Venez nombreux pour encourager ces passionnés de théâtre !

Le Dimanche 31 mai 2026 à 17h00

Lieu Espace Pierre Richard, Valenciennes

Ne tardez pas à prendre vos places pour soutenir la création locale

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Embarquez pour une aventure théâtrale unique ! La compagnie La Scène & Moi vous invite à découvrir sa représentation de fin d’année. Les élèves des groupes Jeunes Talents et Adultes montent sur les planches pour vous offrir un moment d’évasion et de partage.

Un spectacle intitulé Voyage , qui promet de vous transporter à travers différentes émotions et univers, porté par l’énergie et le talent des comédiens locaux. Venez nombreux pour encourager ces passionnés de théâtre !

Le Dimanche 31 mai 2026 à 17h00

Lieu Espace Pierre Richard, Valenciennes

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place Alexandre Leleu Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 57 30 conservatoire@ville-valenciennes.fr

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English :

Embark on a unique theatrical adventure! La Scène & Moi invites you to discover its end-of-year performance. Students from the Jeunes Talents and Adult groups take to the stage to offer you a moment of escape and sharing.

A show entitled Voyage , which promises to transport you through different emotions and universes, carried by the energy and talent of local comedians. Come one, come all to cheer on these theater enthusiasts!

Sunday, May 31, 2026 at 5:00 p.m

Venue: Espace Pierre Richard, Valenciennes

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L’événement SPECTACLE DE THÉÂTRE VOYAGE à l’Espace Pierre Richard Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Valenciennes