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Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes

Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes

Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France

Adresse : Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France

Ville : 59300 Valenciennes

Département : Nord

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tour du Saint-Cordon Dimanche 13 septembre, 08h30 Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Tour du Saint-Cordon

Depuis 1008, chaque année, fidèlement, les Valenciennois font le Tour de la ville en procession en remerciement du miracle de 1008.

  • 8h45 : Messe sur la place du Musée

  • 10h : Petit Tour en Ville avec l’orchestre d’Harmonie

  • 11h30 à 16h : 1018e Grand Tour du Saint-Cordon

  • 16h : Retour en Ville de la rue de Famars à l’église St Géry

Programme détaillé sur : www.notredamedusaintcordon.fr

Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.notredamedusaintcordon.fr »}]
Tour du Saint-Cordon

©Thomas Douvry – Ville de Valenciennes

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