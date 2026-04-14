Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes
Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes dimanche 13 septembre 2026.
Tour du Saint-Cordon Dimanche 13 septembre, 08h30 Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:30:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Tour du Saint-Cordon
Depuis 1008, chaque année, fidèlement, les Valenciennois font le Tour de la ville en procession en remerciement du miracle de 1008.
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8h45 : Messe sur la place du Musée
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10h : Petit Tour en Ville avec l’orchestre d’Harmonie
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11h30 à 16h : 1018e Grand Tour du Saint-Cordon
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16h : Retour en Ville de la rue de Famars à l’église St Géry
Programme détaillé sur : www.notredamedusaintcordon.fr
Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.notredamedusaintcordon.fr »}]
Tour du Saint-Cordon
©Thomas Douvry – Ville de Valenciennes
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