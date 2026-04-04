MOGUIZ LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes
MOGUIZ LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes vendredi 12 février 2027.
MOGUIZ Début : 2027-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59
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