Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MOGUIZ LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes

MOGUIZ LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes

MOGUIZ LE PHENIX – SCENE NATIONALE Valenciennes vendredi 12 février 2027.

Lieu : LE PHENIX - SCENE NATIONALE

Adresse : BOULEVARD HARPIGNIES

Ville : 59300 Valenciennes

Département : 59

Début : 2027-02-12

Fin : 2027-02-12

Heure de début : 20:00

MOGUIZ Début : 2027-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PHENIX – SCENE NATIONALE BOULEVARD HARPIGNIES 59300 Valenciennes 59

À voir aussi à Valenciennes (59)