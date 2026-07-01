Visite de la Banque de France de Valenciennes, Banque de France Valenciennes, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Valenciennes · Valenciennes
Informations pratiques
Visite de la Banque de France de Valenciennes Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France Valenciennes Nord
Visite gratuite sur inscription préalable sur le site my.weezevent. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site. Durée de la visite guidée :1 heure.
7 créneaux :09h30;10h30;11h30;13h30;14h30;15h30;16h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ensemble, dialoguons!
Découvrez les coulisses de la Banque de France de Valenciennes ! Explorez son histoire depuis 1846 et ses missions d’intérêt général au travers d’une exposition photographique, participez à des ateliers pédagogiques sur l’éducation financière et la sécurisation des billets, puis échangez avec la direction du site et un expert autour de l’actualité économique, la politique monétaire, la monnaie numérique ainsi que des enjeux liés aux fraudes et arnaques.
Banque de France Valenciennes 19 rue Derrière La Tour 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-de-la-banque-de-france-de-valenciennes »}] « Ensemble, dialoguons !
Découvrez les coulisses de la Banque de France de Valenciennes ! Explorez son histoire depuis 1846 et ses missions d’intérêt général au travers d’une exposition photographique, participez à des ateliers pédagogiques sur l’éducation financière et la sécurisation des billets, puis échangez avec la direction du site et un expert autour de l’actualité économique, la politique monétaire, la monnaie numérique ainsi que des enjeux liés aux fraudes et arnaques. Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité)
Tout public, accessible PMR
« Ensemble, dialoguons !
©Banque de France
À voir aussi à Valenciennes (Nord)
- Les arts dans les remparts 6ème édition Valenciennes 4 juillet 2026
- Festival Dominicain latino Valenciennes 4 juillet 2026
- Marché et campement médiéval à Condé/Escaut Valenciennes 18 juillet 2026
- Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes 13 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Carondelet, Hôtel de Carondelet 10 place Verte 59300 Valenciennes, Valenciennes 19 septembre 2026