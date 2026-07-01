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Visite de la Banque de France de Valenciennes, Banque de France Valenciennes, Valenciennes

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Valenciennes · Valenciennes

Visite de la Banque de France de Valenciennes, Banque de France Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France Valenciennes
Adresse
19 rue Derrière La Tour 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord
Tarif
Visite gratuite sur inscription préalable sur le site my.weezevent. Présentation d'une pièce d'identité obligatoire pour accéder au site. Durée de la visite guidée :1 heure. 7 créneaux :09h30;10h30;11h30;13h30;14h30;15h30;16h30

Visite de la Banque de France de Valenciennes Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France Valenciennes Nord

Visite gratuite sur inscription préalable sur le site my.weezevent. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site. Durée de la visite guidée :1 heure.
7 créneaux :09h30;10h30;11h30;13h30;14h30;15h30;16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ensemble, dialoguons!

Découvrez les coulisses de la Banque de France de Valenciennes ! Explorez son histoire depuis 1846 et ses missions d’intérêt général au travers d’une exposition photographique, participez à des ateliers pédagogiques sur l’éducation financière et la sécurisation des billets, puis échangez avec la direction du site et un expert autour de l’actualité économique, la politique monétaire, la monnaie numérique ainsi que des enjeux liés aux fraudes et arnaques.

Banque de France Valenciennes 19 rue Derrière La Tour 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-de-la-banque-de-france-de-valenciennes »}] « Ensemble, dialoguons !
Découvrez les coulisses de la Banque de France de Valenciennes ! Explorez son histoire depuis 1846 et ses missions d’intérêt général au travers d’une exposition photographique, participez à des ateliers pédagogiques sur l’éducation financière et la sécurisation des billets, puis échangez avec la direction du site et un expert autour de l’actualité économique, la politique monétaire, la monnaie numérique ainsi que des enjeux liés aux fraudes et arnaques. Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité)
Tout public, accessible PMR
« Ensemble, dialoguons !

©Banque de France

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