Visite guidée de l’Hôtel de Carondelet, Hôtel de Carondelet 10 place Verte 59300 Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Visite guidée de l’Hôtel de Carondelet 19 et 20 septembre Hôtel de Carondelet 10 place Verte 59300 Valenciennes Nord

40 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une remontée dans le temps dans une architecture des XVème et XVIème siècles ayant vu passer nombre de personnages historiques et une évocation de l’art d’édifier de la fin du Moyen Age et du début de la Renaissance.

Hôtel de Carondelet 10 place Verte 59300 Valenciennes 10, place Verte, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0664848069 Dernier témoin de l’hôtel acquis en 1491 par Jean Carondelet, chef du conseil privé de l’empereur Maximilien d’Autriche et plus ancien édifice d’architecture civile de la ville, l’Hôtel de Carondelet constitue un voyage dans le temps remontant aux XVème et XVIème siècle. Parking à proximité immédiate. Accès facile mais immeuble en chantier de restauration.

Une remontée dans le temps dans une architecture des XVème et XVIème siècles ayant vu passer nombre de personnages historiques et une évocation de l’art d’édifier de la fin du Moyen Age et du début…

© Philippe Morel.