Le Parvis électronique (Le bruit de l’air #4) – création musicale de Youssra Khechai, Parvis Gérard Hourbette, Valenciennes

Informations pratiques

Le Parvis électronique (Le bruit de l’air #4) – création musicale de Youssra Khechai 19 et 20 septembre Parvis Gérard Hourbette Nord

Accès libre et gratuit.

Pour profiter de l’expérience sonore, les visiteur·rices doivent se munir d’un smartphone ainsi que d’un casque audio, puis télécharger gratuitement l’application « Le Bruit de l’air » (disponible sur iOS et Android).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre de création musicale Art Zoyd Studios dévoile une nouvelle édition du Bruit de l’air, une installation sonore qui transforme l’espace public en lieu d’écoute et de découverte.

Grâce à une application mobile géolocalisée, le public est invité à se promener librement sur la place, tout en découvrant une création musicale originale spécialement conçue pour ce parcours. Cette année, l’œuvre a été imaginée par la compositrice Youssra Khechai, lauréate de l’appel à projets Le Parvis électronique.

Le Bruit de l’air s’inscrit dans une démarche portée par Art Zoyd Studios depuis 2023 : faire vivre ce lieu de passage à travers la création sonore contemporaine et offrir chaque année à un·e jeune artiste l’opportunité de créer une œuvre inédite pour le parvis. Les visiteur·rices pourront également découvrir ou redécouvrir les créations des éditions précédentes et explorer autrement leur environnement grâce à cette expérience d’écoute à ciel ouvert.

Parvis Gérard Hourbette Bd Henri Harpignies, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327380189 https://artzoydstudios.com/le-bruit-de-lair/ https://www.instagram.com/artzoydstudios/;https://www.facebook.com/ArtZoydStudios;https://vimeo.com/user6092656?fl=pp&fe=sh https://artzoydstudios.com/le-bruit-de-lair/ Inauguré le 21 juin 2022, le Parvis Gérard Hourbette rend hommage au compositeur Gérard Hourbette (1953-2018), figure majeure de l’avant-garde musicale, codirecteur artistique du groupe Art Zoyd puis directeur d’Art Zoyd Studios pendant plus de quarante ans.

Situé devant le Le Phénix, ce lieu de passage est devenu un espace d’écoute et de découverte artistique grâce au projet Le Bruit de l’air, imaginé par Monique Hourbette-Valadieu et porté par Art Zoyd Studios. Accessible via une application mobile géolocalisée, cette installation sonore invite les visiteur·rices à déambuler dans un parcours immersif à ciel ouvert.

Après une première édition consacrée à l’univers de Gérard Hourbette, Le Bruit de l’air est devenu un rendez-vous annuel dédié à la jeune création sonore. Chaque année, un appel à projets permet à un·e artiste de concevoir une œuvre originale spécifiquement pensée pour le parvis, faisant ainsi vivre ce lieu de mémoire au rythme des pratiques contemporaines de la création musicale et numérique. Trois éditions ont déjà vu le jour avant celle présentée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. Le Parvis Gérard Hourbette est situé devant le Le Phénix, à quelques minutes à pied de la gare de Valenciennes. Facilement accessible en transports en commun, il bénéficie également de plusieurs possibilités de stationnement à proximité.

Espace public ouvert et en accès libre, le parvis est accessible à tous les publics. L’installation sonore Le Bruit de l’air se découvre en autonomie à l’aide d’un smartphone et d’une application géolocalisée à télécharger sur place via un QR code.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre de création musicale **Art Zoyd Studios** dévoile une nouvelle édition du **Bruit de l’air**, une **installation sonore qui transforme …

©Art Zoyd Studios