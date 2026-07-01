Visite guidée des caves médiévales du Mont de Piété de Valenciennes, Hôtel de Carondelet, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Carondelet · Valenciennes
Informations pratiques
Visite guidée des caves médiévales du Mont de Piété de Valenciennes 19 et 20 septembre Hôtel de Carondelet Nord
Visites limitées à 15 personnes maximum, accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles de l’équilibre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le plus profond nous nous trouverons à 10m sous le niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant la Seconde Guerre Mondiale un abri anti aérien, et dans un univers de grès portant les marques de ses occupations successives. Entre le second et le troisième niveau se trouve un remarquable et large couloir-escalier couvert de 17 voutes de grès constituant une particularité unique à Valenciennes.
Hôtel de Carondelet 10 Place Verte, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0675038004 http://www.culture.gouv.fr Un voyage dans le passé de Valenciennes
Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le plus profond nous nous trouverons à 10m sous le niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant la Seconde Guerre Mondiale un abri anti aérien, et dans un univers de grès portant les marques de ses occupations successives. Entre le second et le troisième niveau se trouve un remarquable et large couloir-escalier couvert de 17 voutes de grès constituant une particularité unique à Valenciennes. Parking à proximité immédiate, gare SNCF à 20 minutes à pied. Visites limitées à 10 personnes maximum, accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles de l’équilibre.
Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le…
© Philippe Morel
À voir aussi à Valenciennes (Nord)
- Les arts dans les remparts 6ème édition Valenciennes 4 juillet 2026
- Festival Dominicain latino Valenciennes 4 juillet 2026
- Marché et campement médiéval à Condé/Escaut Valenciennes 18 juillet 2026
- Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes 13 septembre 2026
- Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes 3 octobre 2026