Visite guidée des caves médiévales du Mont de Piété de Valenciennes, Hôtel de Carondelet, Valenciennes

Informations pratiques

Visite guidée des caves médiévales du Mont de Piété de Valenciennes 19 et 20 septembre Hôtel de Carondelet Nord

Visites limitées à 15 personnes maximum, accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles de l’équilibre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le plus profond nous nous trouverons à 10m sous le niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant la Seconde Guerre Mondiale un abri anti aérien, et dans un univers de grès portant les marques de ses occupations successives. Entre le second et le troisième niveau se trouve un remarquable et large couloir-escalier couvert de 17 voutes de grès constituant une particularité unique à Valenciennes.

Hôtel de Carondelet 10 Place Verte, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0675038004 http://www.culture.gouv.fr Un voyage dans le passé de Valenciennes

Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le plus profond nous nous trouverons à 10m sous le niveau de la voirie actuelle dans ce qui fut durant la Seconde Guerre Mondiale un abri anti aérien, et dans un univers de grès portant les marques de ses occupations successives. Entre le second et le troisième niveau se trouve un remarquable et large couloir-escalier couvert de 17 voutes de grès constituant une particularité unique à Valenciennes. Parking à proximité immédiate, gare SNCF à 20 minutes à pied. Visites limitées à 10 personnes maximum, accès déconseillé aux personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles de l’équilibre.

Ces caves médiévales bien antérieures à l’édification du Mont de Piété s’étendent sur une surface d’environ 100m² et sur trois niveaux correspondant à plusieurs époques de construction. Au niveau le…

© Philippe Morel