Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes, Lycée Watteau Valenciennes, Valenciennes
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Watteau Valenciennes · Valenciennes
Informations pratiques
Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Watteau Valenciennes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!
Partez à la découverte du lycée Watteau avec deux élèves guides:
l’un dit vrai, l’autre dit faux, ou bien est-ce le contraire? Saurez-vous les démasquer?
Départs échelonnés. Jauge limitée. Sans réservation préalable.
Lycée Watteau Valenciennes Boulevard Pater Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!
©MarionDemailly
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