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Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes, Lycée Watteau Valenciennes, Valenciennes

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Watteau Valenciennes · Valenciennes

Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes, Lycée Watteau Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lycée Watteau Valenciennes
Adresse
Boulevard Pater
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Watteau Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!
Partez à la découverte du lycée Watteau avec deux élèves guides:
l’un dit vrai, l’autre dit faux, ou bien est-ce le contraire? Saurez-vous les démasquer?
Départs échelonnés. Jauge limitée. Sans réservation préalable.

Lycée Watteau Valenciennes Boulevard Pater Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!

©MarionDemailly

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