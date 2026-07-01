Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes, Lycée Watteau Valenciennes, Valenciennes

Informations pratiques

Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes Samedi 19 septembre, 10h00 Lycée Watteau Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!

Partez à la découverte du lycée Watteau avec deux élèves guides:

l’un dit vrai, l’autre dit faux, ou bien est-ce le contraire? Saurez-vous les démasquer?

Départs échelonnés. Jauge limitée. Sans réservation préalable.

Lycée Watteau Valenciennes Boulevard Pater Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Le Lycée Watteau vous ouvre ses portes… et ses caves!

©MarionDemailly