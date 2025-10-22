Confé’ Soirées Le bleu Deck, histoire d’un succès alsacien

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12 21:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Jean-Marie Schelcher vient vous présenter lors d’une conférence l’histoire d’un succès alsacien, le bleu Deck, et de son inventeur, Théodore Deck.

Théodore Deck est un célèbre céramiste originaire de Guebwiller, où il est né en 1823. Formé comme poêlier, il se passionne très tôt pour les arts du feu et la chimie des émaux. Installé à Paris, il fonde son propre atelier en 1856, où il révolutionne la céramique décorative. Il invente notamment le fameux “bleu Deck”, un turquoise profond devenu sa signature.

Ses œuvres, qui mêlent virtuosité technique et sens poétique de la couleur, marqueront durablement le monde de la céramique. Il collabore avec de nombreux artistes.

En 1887, il devient directeur de la Manufacture nationale de Sèvres, mais meurt, quatre ans plus tard, en 1891. Son héritage est aujourd’hui célébré au Musée Théodore Deck de Guebwiller.

La conférence aborde l’œuvre de Théodore Deck, mais dresse également le portrait de l’homme privé, relativement méconnu, et raconte ses multiples engagements politiques et sociaux.

Une buvette sera ouverte lors de la soirée afin d’étancher votre soif.

Réservation en ligne conseillée .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Confé’ Soirées Le bleu Deck, histoire d’un succès alsacien Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace