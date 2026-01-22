Confé’ Soirées – La paix face à la violence, que nous disent les religions ? Lerchenberg Mulhouse Jeudi 16 avril, 20h00 Tarif unique : 5 €

L’association « La maison commune » vous invite à une conférence sur le thème : « Face à la violence, que peuvent encore nous dire les religions sur la paix ? »

Les **Confé’ Soirées** reprennent **au Lerchenberg**, 11 rue du Cercle à Mulhouse, pour un nouveau cycle de **conférences-débats** vous invitant au voyage et à la découverte.

**Jeudi 16 avril à 20h**, **l’association « La maison commune »** vous propose une nouvelle fois une **conférence à résonance interconfessionnelle** sur la thématique « **Face à la violence, que peuvent encore nous dire les religions sur la paix ?** ».

Dans un monde secoué par les conflits, les injustices et les peurs, la question demeure : que peuvent encore nous dire les religions sur la paix ?

Entre textes fondateurs et réalités d’aujourd’hui, cette **soirée interreligieuse** propose un temps de dialogue et de discernement : comprendre **ce que nos traditions spirituelles enseignent sur la paix et la violence**, et surtout, comment chacun peut devenir artisan de paix — dans sa vie, ses relations et la société.

Suite à la conférence et aux échanges avec les intervenants, une **dégustation de spécialités culinaires** de différentes traditions religieuses vous sera offerte.

Tarif : 5 €

Pré-paiement possible en ligne : [https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-la-paix-face-a-la-violence-que-nous-disent-les-religions](https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-la-paix-face-a-la-violence-que-nous-disent-les-religions)

Renseignements : 06 45 94 99 35 – [culture@lerchenberg.fr](mailto:culture@lerchenberg.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-16T21:30:00.000+02:00

1

culture@lerchenberg.fr 06 45 94 99 35 https://www.helloasso.com/associations/association-le-lerch/evenements/confe-soirees-la-paix-face-a-la-violence-que-nous-disent-les-religions

Lerchenberg 11 rue du Cercle mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

