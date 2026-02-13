MUSÉOVACANCES, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

MUSÉOVACANCES Mercredi 15 avril, 14h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Venez découvrir une des pépites de Mulhouse, le Monument aux aéronautes du siège de Paris d’Auguste Bartholdi prêté par la Société industrielle de Mulhouse, et venez comprendre avec Baptiste Kiemes, de la Nef des sciences, comment fonctionne ce fascinant ballon

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Atelier sciences montgolfière rencontre