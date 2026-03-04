MUSÉOVACANCES, Musée des Beaux-Arts, Mulhouse

MUSÉOVACANCES Jeudi 16 avril, 14h00 Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin

Découverte de l’exposition « 25 ans d’acquisitions » et de l’œuvre de Brigitte Bourdon suivie d’un atelier créatif mené par l’artiste.

Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 0389337811

ATELIER D’ARTISTE découverte atelier

Brigitte Bourdon, La Grande Bleue, 2011 © Musée des Beaux-Arts de Mulhouse