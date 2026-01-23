Confé’ Soirées La paix face à la violence, que nous disent les religions ? Mulhouse

Confé’ Soirées La paix face à la violence, que nous disent les religions ?

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 21:30:00

2026-04-16

L’association La maison commune vous propose une nouvelle fois une conférence à résonance interconfessionnelle sur la thématique Face à la violence, que peuvent encore nous dire les religions sur la paix ? .

Dans un monde secoué par les conflits, les injustices et les peurs, la question demeure que peuvent encore nous dire les religions sur la paix ?

Entre textes fondateurs et réalités d’aujourd’hui, cette soirée interreligieuse propose un temps de dialogue et de discernement comprendre ce que nos traditions spirituelles enseignent sur la paix et la violence, et surtout, comment chacun peut devenir artisan de paix — dans sa vie, ses relations et la société.

Suite à la conférence et aux échanges avec les intervenants, une dégustation de spécialités culinaires de différentes traditions religieuses vous sera offerte. .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

