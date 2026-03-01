Confection de bougies La Ferté-Bernard

Confection de bougies

Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:30:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Venez découvrir auprès des élèves de terminale du lycée pro le Tertre/ Notre Dame les techniques de fabrication de bougies à partir de la cire d’abeilles. Accès ouvert aux adultes .

Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

