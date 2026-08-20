Confection de pain dans le four à pain communal, Four à pain communal de Saint-Vitte-sur-Briance, Saint-Vitte-sur-Briance

Informations pratiques

Confection de pain dans le four à pain communal Vendredi 18 septembre, 10h00 Four à pain communal de Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Confection de pain dans le four à pain communal.

À 10h, participez à la préparation du pain dans le local technique de la commune, avant sa cuisson dans le four communal. La sortie du four est prévue vers 14h.

Renseignements : 05 55 71 70 28

Four à pain communal de Saint-Vitte-sur-Briance Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Au cœur du village fleuri se trouve un four à pain mis en chauffe régulièrement par des bénévoles qui vous rappellera les odeurs d’antan. Diverses activités vous sont offertes par les associations, en plus des randonnées pédestres, équestres, VTT, pêche…

Cette commune possède une église datant de 1873, de style néo-gothique. Son clocher en pierre est octogonal. Ses vitraux datent du XIXe siècle.

Confection de pain dans le four à pain communal. 10h : confection du pain dans le local technique de la commune, puis cuisson au four. Sortie du four vers 14h.

© Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne