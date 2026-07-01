Conférence : 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle, Domaine du château de Pinterville, Pinterville

Informations pratiques

Conférence : 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle Samedi 19 septembre, 16h00 Domaine du château de Pinterville Eure

Durée 1h, 80 pers. max, public adulte, participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence.

L’abbé de Saint-Pierre, visionnaire de la paix en Europe.

Philosophe et philanthrope à la charnière du Grand Siècle et du siècle des Lumières, l’abbé de Saint-Pierre (1658-1743) fut l’un des penseurs les plus originaux de son temps. On lui doit notamment le mot « bienfaisance » ainsi que la formule devenue célèbre : « le plus grand bonheur du plus grand nombre ».Abbé de Tiron-Gardais, aumônier de la princesse Palatine et membre de l’Académie française, il participe en 1713 aux négociations qui conduisent au traité d’Utrecht. De cette expérience naît son œuvre la plus célèbre, le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. L’abbé y propose une alliance fondée sur la solidarité entre les États européens afin de prévenir les guerres et de garantir la paix. Son projet, qui associe dix-neuf États européens ainsi que la Turquie, préfigure de manière étonnante la Société des Nations, l’Organisation des Nations unies et l’Union européenne. Reprises et développées par Rousseau puis Kant, ses idées demeurent d’une grande actualité. À l’heure où les conflits armés et les destructions du patrimoine se multiplient, la réflexion de l’abbé de Saint-Pierre nous invite à repenser les conditions d’une paix durable entre les peuples. Cette conférence permettra de découvrir la vie, l’œuvre et l’héritage de ce grand penseur normand, dont la vision humaniste continue d’éclairer les enjeux de notre temps

Domaine du château de Pinterville 6 chemin des marionnettes, 27400 Pinterville Pinterville 27400 Eure Normandie 06 81 38 66 60 [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 38 66 60 »}] Bienvenue à Pinterville, lieu de mémoire, de nature et d’inspiration. Depuis près de mille ans, ce domaine accompagne l’histoire normande. Résidence d’été des archevêques de Rouen durant trois siècles, il fut aussi, au XVIIᵉ siècle, le cadre de vie et de réflexion de Pierre Le Pesant de Boisguilbert, précurseur de l’économie politique moderne. Sa philosophie basée sur l’équilibre naturel représente aussi la quête de l’harmonie universelle voulue par la Providence et représentée sur le fronton du château, comme un message à la postérité. À la fin du XIXᵉ siècle, Albert Rostand s’y installé avec sa famille. Le jeune Edmond, neveu d’Albert, vient s’y reposer et rêver sous les grands arbres du parc. Car les jardins ne sont pas seulement des lieux de beauté : ils sont aussi des lieux de pensée. Héritiers d’une longue histoire, ils favorisent la création, la méditation et le dialogue entre l’homme et la nature. accessible par la rue des Marionnettes. Coordonnées GPS

49° 11′ 16′′ Nord, 1° 10′ 33′′ Est

Le château est visible depuis la D164 (route de Pacy sur Eure à Louviers)

Conférence.

©edithdefeuardent