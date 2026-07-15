Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Pinterville
samedi 19 septembre 2026 · Pinterville
Informations pratiques
Pinterville
Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine
Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
20 panneaux retracent le destin exceptionnel et les projets visionnaires de l’abbé de Saint-Pierre. .
Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie +33 6 81 38 66 60
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English : Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine
L’événement Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Pinterville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure
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