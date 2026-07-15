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AGENDA · Pinterville

Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Pinterville

samedi 19 septembre 2026 · Pinterville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes
Ville
27400 Pinterville
Département
Eure
Tarif

Pinterville

Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine

Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

20 panneaux retracent le destin exceptionnel et les projets visionnaires de l’abbé de Saint-Pierre.   .

Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie +33 6 81 38 66 60 

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English : Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine Pinterville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure

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