Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre, Domaine du château de Pinterville, Pinterville

Informations pratiques

Exposition sur la vie et l’œuvre de l’abbé de Saint-Pierre 19 et 20 septembre Domaine du château de Pinterville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’abbé de Saint-Pierre

Vie et oeuvre de Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre

20 panneaux retracent le destin exceptionnel et les projets visionnaires de l’abbé de Saint-Pierre.

Domaine du château de Pinterville 6 chemin des marionnettes, 27400 Pinterville Pinterville 27400 Eure Normandie 06 81 38 66 60 Bienvenue à Pinterville, lieu de mémoire, de nature et d’inspiration. Depuis près de mille ans, ce domaine accompagne l’histoire normande. Résidence d’été des archevêques de Rouen durant trois siècles, il fut aussi, au XVIIᵉ siècle, le cadre de vie et de réflexion de Pierre Le Pesant de Boisguilbert, précurseur de l’économie politique moderne. Sa philosophie basée sur l’équilibre naturel représente aussi la quête de l’harmonie universelle voulue par la Providence et représentée sur le fronton du château, comme un message à la postérité. À la fin du XIXᵉ siècle, Albert Rostand s’y installé avec sa famille. Le jeune Edmond, neveu d’Albert, vient s’y reposer et rêver sous les grands arbres du parc. Car les jardins ne sont pas seulement des lieux de beauté : ils sont aussi des lieux de pensée. Héritiers d’une longue histoire, ils favorisent la création, la méditation et le dialogue entre l’homme et la nature. accessible par la rue des Marionnettes. Coordonnées GPS

49° 11′ 16′′ Nord, 1° 10′ 33′′ Est

Le château est visible depuis la D164 (route de Pacy sur Eure à Louviers)

L’abbé de Saint-Pierre

©edithdefeuardent