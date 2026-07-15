Conférence 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle Journées européennes du patrimoine Pinterville

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Pinterville

Conférence 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle Journées européennes du patrimoine

Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Philosophe et philanthrope à la charnière du Grand Siècle et du siècle des Lumières, l’abbé de Saint-Pierre fut l’un des penseurs les plus originaux de son temps. On lui doit notamment le mot bienfaisance ainsi que la formule devenue célèbre le plus grand bonheur du plus grand nombre . Abbé de Tiron-Gardais, aumônier de la princesse Palatine et membre de l’Académie française, il participe en 1713 aux négociations qui conduisent au traité d’Utrecht. De cette expérience naît son œuvre la plus célèbre, le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. L’abbé y propose une alliance fondée sur la solidarité entre les États européens afin de prévenir les guerres et de garantir la paix. Son projet, qui associe dix-neuf États européens ainsi que la Turquie, préfigure de manière étonnante la Société des Nations, l’Organisation des Nations unies et l’Union européenne. Reprises et développées par Rousseau puis Kant, ses idées demeurent d’une grande actualité. À l’heure où les conflits armés et les destructions du patrimoine se multiplient, la réflexion de l’abbé de Saint-Pierre nous invite à repenser les conditions d’une paix durable entre les peuples. Cette conférence permettra de découvrir la vie, l’œuvre et l’héritage de ce grand penseur normand, dont la vision humaniste continue d’éclairer les enjeux de notre temps. .

Domaine du château de Pinterville, 6 Rue des Marionnettes Pinterville 27400 Eure Normandie +33 6 81 38 66 60

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English : Conférence 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle Journées européennes du patrimoine

L’événement Conférence 1713, l’abbé de Saint-Pierre, philosophe normand, visionnaire de la paix perpétuelle Journées européennes du patrimoine Pinterville a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Eure