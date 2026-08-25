Informations pratiques

Perrusson

Conférence 1940, comprendre la défaite

5 Rue de l’École Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Conférence 1940, comprendre la défaite avec Eric Labaye.

Conférence 1940, comprendre la défaite avec Eric Labaye. .

5 Rue de l’École Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 60 bibliotheque@perrusson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture: 1940: Understanding the Defeat with Eric Labaye.

L’événement Conférence 1940, comprendre la défaite Perrusson a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire