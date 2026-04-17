Montpellier

CONFÉRENCE #3 PIERRE-AUGUSTE RENOIR

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La conférence présentera la vie et l’œuvre de Pierre- Auguste Renoir peintre du bonheur .

Elle mettra en évidence son extraordinaire production de peintures, de dessins, d’aquarelles mais aussi ses luttes et doutes qui le poussent, à plusieurs reprises, à changer son style.

La conférence présentera la vie et l’œuvre de Pierre- Auguste Renoir peintre du bonheur .

Elle mettra en évidence son extraordinaire production de peintures, de dessins, d’aquarelles mais aussi ses luttes et doutes qui le poussent, à plusieurs reprises, à changer son style.

Compagnon d’armes d’autres jeunes peintres, il participe avec eux à la création de ce qu’on appellera bientôt l’impressionnisme.

Mais Renoir, insatisfait, cherche, jusqu’à la fin de sa vie, à trouver une nouvelle forme d’art qui lui permette de traduire sa vision personnelle du monde faite de lumière et de chaleur, exprimée avec une touche toute sensuelle.

Par Odile Gancédo, historienne de l’art.

Conférence Pierre-Auguste Renoir

Jeudi 8 octobre de 19h à 20h15. Salle des Baumelles.

Durée 1h15

Tarif normal 10 €

Tarif réduit 7€ (adhérents Art Flau étudiants/demandeurs d’emploi/jeunes de 12 à 18 ans)

Tarif enfants de moins de 12 ans gratuit .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

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English :

The conference will present the life and work of Pierre-Auguste Renoir, painter of happiness .

It will highlight his extraordinary output of paintings, drawings and watercolors, as well as the struggles and doubts that led him to change his style on several occasions.

L’événement CONFÉRENCE #3 PIERRE-AUGUSTE RENOIR Montpellier a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT MONTPELLIER