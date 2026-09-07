Conférence à deux voies sur deux histoires familiales liées à l’immigration, Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Conférence à deux voies sur deux histoires familiales liées à l’immigration Dimanche 20 septembre, 16h30 Salle polyvalente Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Deux destins, deux livres, qui évoquent une autre forme de voyage : l’immigration.

Valérie Varenne, issue d’une famille polonaise, raconte dans un récit autobiographique l’histoire de sa famille ainsi que son propre parcours, devenu exceptionnel lorsqu’elle fut la première femme garde du corps de l’Élysée.

Matilde présente quant à elle un roman consacré à l’immigration italienne à travers le destin de deux femmes dans le Paris du XIXe siècle, une œuvre nourrie par sa propre histoire familiale.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Femmes en livres. Retrouvez l’ensemble du programme surle site internet du festival.

Salle polyvalente 26 boulevard de la plage, Saint 17370 Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://xn--location-vido-mhb.my.canva.site/femmesenlivres-festival »}]

Deux destins, deux livres, qui évoquent une autre forme de voyage : l’immigration.

©asso femems en livres