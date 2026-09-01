Voyages… Église de St-Trojan-Les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Voyages…

Église de St-Trojan-Les-Bains Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Concert d’ouverture du festival Femmes en livres sur le thème du voyage. Promenade le long du Rhin avec Schumann, dans les étoiles avec Debussy, voyage onirique avec Fauré… Venez partager avec nous ces balades musicales.

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Église de St-Trojan-Les-Bains Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10 lcam@lacabaneamusique.fr

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English : Travelling…

Opening concert of the Femmes en livres festival on the theme of travel. A walk along the Rhine with Schumann, under the stars with Debussy, a dreamlike journey with Fauré? Come and share these musical strolls with us.

L’événement Voyages… Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes