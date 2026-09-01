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Voyages… Église de St-Trojan-Les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

vendredi 18 septembre 2026 · Église de St-Trojan-Les-Bains · Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église de St-Trojan-Les-Bains
Adresse
Rue de la République
Ville
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Trojan-les-Bains

Voyages…

Église de St-Trojan-Les-Bains Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Concert d’ouverture du festival  Femmes en livres  sur le thème du voyage. Promenade le long du Rhin avec Schumann, dans les étoiles avec Debussy, voyage onirique avec Fauré… Venez partager avec nous ces balades musicales.
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Église de St-Trojan-Les-Bains Rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 02 85 10  lcam@lacabaneamusique.fr

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English : Travelling…

Opening concert of the Femmes en livres festival on the theme of travel. A walk along the Rhine with Schumann, under the stars with Debussy, a dreamlike journey with Fauré? Come and share these musical strolls with us.

L’événement Voyages… Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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