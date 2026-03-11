Exposition de Mokuhanga Sophie Petitpré Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de Mokuhanga Sophie Petitpré

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Rive gauche du port La Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-09-14

fin : 2026-09-28

2026-09-14

Exposition de Mokuhanga sur le thème de la laisse de mer et du paysage côtier, du 14 au 28 septembre à la cabane Francis à Saint-Trojan-les-Bains.

+33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

Exhibition by Mokuhanga on the theme of sea leashes and coastal landscapes, from September 14 to 28 at Cabane Francis in Saint-Trojan-les-Bains.

