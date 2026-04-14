Conférence à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Conférence à la Bambouseraie Samedi 16 mai, 17h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

“Accueillir les autres vivants dans l’Histoire”, par la philosophe Vinciane Despret. Environnement Nature