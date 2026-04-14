Conférence à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues
Conférence à la Bambouseraie, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues samedi 16 mai 2026.
Conférence à la Bambouseraie Samedi 16 mai, 17h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard
Inclus dans le billet d’entrée du parc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
© Sophie Brunet
La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]
“Accueillir les autres vivants dans l’Histoire”, par la philosophe Vinciane Despret. Environnement Nature
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