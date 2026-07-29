[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées CAUTERETS Cauterets
jeudi 20 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Passionné par le pastoralisme, Mathieu Plagnet présentera les activités du métier de berger dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.
Animation gratuite Pas d’inscription
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
Passionate about pastoralism, Mathieu Plagnet will present the activities involved in the shepherd’s trade in the Pyrénées-Atlantiques and the Hautes-Pyrénées.
Free event—no registration required
L’événement [CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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