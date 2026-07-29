[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Passionné par le pastoralisme, Mathieu Plagnet présentera les activités du métier de berger dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Animation gratuite Pas d’inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Passionate about pastoralism, Mathieu Plagnet will present the activities involved in the shepherd’s trade in the Pyrénées-Atlantiques and the Hautes-Pyrénées.

Free event—no registration required

L’événement [CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65