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AGENDA · Cauterets

[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées CAUTERETS Cauterets

jeudi 20 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

[CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Passionné par le pastoralisme, Mathieu Plagnet présentera les activités du métier de berger dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.
Animation gratuite Pas d’inscription
  .

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56 

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English :

Passionate about pastoralism, Mathieu Plagnet will present the activities involved in the shepherd’s trade in the Pyrénées-Atlantiques and the Hautes-Pyrénées.
Free event—no registration required

L’événement [CONFERENCE] A la rencontre des bergers des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65

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