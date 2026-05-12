[PROJECTION] Lacs sentinelles de Claude Andrieux CAUTERETS Cauterets
[PROJECTION] Lacs sentinelles de Claude Andrieux CAUTERETS Cauterets jeudi 30 juillet 2026.
Cauterets
[PROJECTION] Lacs sentinelles de Claude Andrieux
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Sur le territoire du Parc national des Écrins, découverte de la beauté et de la diversité des lacs d’altitude et rencontre avec les acteurs qui les étudient. Éléments irremplaçables de la richesse écologique et paysagère des montagnes, les lacs d’altitudes sont des milieux très sensibles. Différents partenaires, comme l’Office national de l’eau, unissent leurs travaux pour constituer un réseau de suivi des lacs sur le territoire du Parc national des Écrins.
Réalisateur Claude Andrieux
Durée 52 minutes
Entrée libre et gratuite Pas d’inscription
Renseignements 05 62 92 52 56
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
In the Écrins National Park, discover the beauty and diversity of high-altitude lakes and meet the people who study them. Irreplaceable elements of the ecological and landscape wealth of the mountains, high-altitude lakes are highly sensitive environments. Various partners, such as the Office national de l’eau, have joined forces to set up a lake monitoring network in the Écrins National Park.
Director: Claude Andrieux
Running time: 52 minutes
Free admission No registration required
Information: 05 62 92 52 56
L’événement [PROJECTION] Lacs sentinelles de Claude Andrieux Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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