Conférence AGeV-Les purs sang résistance féminine rue du Général Sarrail Raon-l’Étape

Raon-l’Étape

Conférence AGeV-Les purs sang résistance féminine

rue du Général Sarrail Salle de la Haute Neuveville Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 21:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Groupe clandestin formé par des Guides de France après l’annexion de l’Alsace.

Ces jeunes femmes hébergent, ravitaillent et guident de nuit des prisonniers évadés et des familles alsaciennes vers la France libre.

Elles sauvent environ 350 personnes avant leur arrestation en 1942. Un exemple rare et courageux de résistance féminine en Alsace.

Jacques Hoffner.Tout public

0 .

rue du Général Sarrail Salle de la Haute Neuveville Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clandestine group formed by Guides de France after the annexation of Alsace.

These young women housed, supplied and guided escaped prisoners and Alsatian families to Free France by night.

They saved around 350 people before their arrest in 1942. A rare and courageous example of female resistance in Alsace.

Jacques Hoffner.

L’événement Conférence AGeV-Les purs sang résistance féminine Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES