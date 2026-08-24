CONFÉRENCE APPARITION ET DIFFUSION DU NOTARIAT MÉRIDIONAL AU MOYEN ÂGE Montpellier
jeudi 5 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONFÉRENCE APPARITION ET DIFFUSION DU NOTARIAT MÉRIDIONAL AU MOYEN ÂGE
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.
Apparition et diffusion du notariat méridional au Moyen Âge.
Par Sylvie Desachy, Conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives départementales de l’Hérault
Entrée libre et gratuite.
Tout public .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of History Thursdays, a series of events featuring authors and experts, organized by the Hérault Departmental Archives.
L’événement CONFÉRENCE APPARITION ET DIFFUSION DU NOTARIAT MÉRIDIONAL AU MOYEN ÂGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA Montpellier 12 septembre 2026