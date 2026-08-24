Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE APPARITION ET DIFFUSION DU NOTARIAT MÉRIDIONAL AU MOYEN ÂGE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Apparition et diffusion du notariat méridional au Moyen Âge.

Par Sylvie Desachy, Conservatrice générale du patrimoine, directrice des Archives départementales de l’Hérault

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

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English :

As part of History Thursdays, a series of events featuring authors and experts, organized by the Hérault Departmental Archives.

L’événement CONFÉRENCE APPARITION ET DIFFUSION DU NOTARIAT MÉRIDIONAL AU MOYEN ÂGE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 PIERRESVIVES