Conférence architecturale La Vigie Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Conférence architecturale

La Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Mme. Julie Degageux, architecte du patrimoine et en charge du chantier de restauration de l’église briacine, développera le déroulé de la tranche 2 des travaux de l’église.

Voutes et plafonds, vitraux, menuiseries, portes, peintures, sols et statuaire, vous aurez tous les détails architecturaux de ces travaux réalisés par des compagnons experts.

Venez nombreux, c’est gratuit et passionnant.

Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer.

Entrée libre .

La Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34

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English :

L’événement Conférence architecturale Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme