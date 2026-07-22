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Conférence architecturale La Vigie Saint-Briac-sur-Mer

jeudi 23 juillet 2026 · La Vigie · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Vigie
Adresse
10 Rue de Pleurtuit
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Conférence architecturale

La Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Mme. Julie Degageux, architecte du patrimoine et en charge du chantier de restauration de l’église briacine, développera le déroulé de la tranche 2 des travaux de l’église.

Voutes et plafonds, vitraux, menuiseries, portes, peintures, sols et statuaire, vous aurez tous les détails architecturaux de ces travaux réalisés par des compagnons experts.
Venez nombreux, c’est gratuit et passionnant.

Salle de la Vigie Saint-Briac-sur-Mer.
Entrée libre   .

La Vigie 10 Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 32 34 

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English :

L’événement Conférence architecturale Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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