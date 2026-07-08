Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-29 13:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Huile sur toile, paysages. Vernissage le 24 juillet à 18h. .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 58 73 25

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English :

L’événement Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme