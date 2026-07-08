AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-29 13:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Huile sur toile, paysages. Vernissage le 24 juillet à 18h. .
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 22 58 73 25
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English :
L’événement Exposition Anne Duverger & Émilie Broquisse Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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