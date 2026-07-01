Exposition Aélis Phanbandith Les Halles Saint-Briac-sur-Mer
jeudi 9 juillet 2026 · Les Halles · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Aélis Phanbandith
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:30:00
fin : 2026-07-15 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Laissez-vous emporter par l’univers poétique de l’artiste Aélis Phanbandith !
Venez découvrir une œuvre où la narration rencontre la contemplation.
Avec un trait vivant et vibrant, Aélis dessine les lieux et les scènes de vie qui l’animent. En se réappropriant la plume, elle modernise avec brio le travail à la ligne grâce à des touches de couleurs captivantes.
Pour cette exposition exclusive, elle vous invite au voyage à travers ses illustrations de Rennes et de la côte. .
Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 09 99 39
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English :
L’événement Exposition Aélis Phanbandith Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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