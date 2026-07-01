Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Galerie La Boucherie Saint-Briac-sur-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Galerie La Boucherie · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ
Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-11
La Galerie la Boucherie donne rendez-vous aux amoureux d’art pour sa saison estivale, orchestrée par Ghislaine Eonnet Dupuy.
Quatre artistes s’y succéderont à travers deux expositions majeures.
La première partie de l’été met en avant le travail de deux artistes
– Arnaud GOISQUE Des toiles capturant des tranches de vie et des instants suspendus au bord de l’eau.
– Loïc HERVÉ Des sculptures aux formes et textures minérales captivantes.
Vernissage Samedi 11 juillet à partir de 18h. .
Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 41 03 63
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English :
L’événement Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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