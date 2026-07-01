Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Galerie La Boucherie Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ

Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-11

La Galerie la Boucherie donne rendez-vous aux amoureux d’art pour sa saison estivale, orchestrée par Ghislaine Eonnet Dupuy.

Quatre artistes s’y succéderont à travers deux expositions majeures.

La première partie de l’été met en avant le travail de deux artistes

– Arnaud GOISQUE Des toiles capturant des tranches de vie et des instants suspendus au bord de l’eau.

– Loïc HERVÉ Des sculptures aux formes et textures minérales captivantes.

Vernissage Samedi 11 juillet à partir de 18h. .

Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 41 03 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme