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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Galerie La Boucherie Saint-Briac-sur-Mer

samedi 11 juillet 2026 · Galerie La Boucherie · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Lieu
Galerie La Boucherie
Adresse
7 Rue des Préaux
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ

Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-11

La Galerie la Boucherie donne rendez-vous aux amoureux d’art pour sa saison estivale, orchestrée par Ghislaine Eonnet Dupuy.

Quatre artistes s’y succéderont à travers deux expositions majeures.

La première partie de l’été met en avant le travail de deux artistes
– Arnaud GOISQUE Des toiles capturant des tranches de vie et des instants suspendus au bord de l’eau.
– Loïc HERVÉ Des sculptures aux formes et textures minérales captivantes.

Vernissage Samedi 11 juillet à partir de 18h.   .

Galerie La Boucherie 7 Rue des Préaux Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 41 03 63 

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English :

L’événement Galerie La Boucherie Exposition Arnaud GOISQUE Loïc HERVÉ Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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