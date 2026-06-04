Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE ASAME SEPTEMBRE

Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 21:00:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Conférence sur Claude Terisse, Corsaire d’Agde proposée par l’ASAME avec la présence dans le port de la réplique de son Chebeck (3 mâts voile latine).

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Quai Georges Petit Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 06 88 01 51

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English :

Conference on Claude Terisse, Corsaire d’Agde organized by ASAME, with a replica of his Chebeck (3-masted lateen sail) in the port.

L’événement CONFERENCE ASAME SEPTEMBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER