FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE Banyuls-sur-Mer
FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE Banyuls-sur-Mer dimanche 30 août 2026.
Banyuls-sur-Mer
FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE
Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Grand feu d’artifice sur l’eau tiré dans la baie de Banyuls à 22h00.
Attention ! A cette occasion, une déviation sera mise en place pour contourner le centre-ville à partir de 21h00 jusqu’en fin de soirée.
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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
Large fireworks display on the water in the Bay of Banyuls at 10:00 pm.
Please note! For this occasion, a detour will be set up to bypass the town center from 9:00 p.m. until late evening.
L’événement FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER
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