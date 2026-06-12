Banyuls-sur-Mer

FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Grand feu d’artifice sur l’eau tiré dans la baie de Banyuls à 22h00.

Attention ! A cette occasion, une déviation sera mise en place pour contourner le centre-ville à partir de 21h00 jusqu’en fin de soirée.

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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

Large fireworks display on the water in the Bay of Banyuls at 10:00 pm.

Please note! For this occasion, a detour will be set up to bypass the town center from 9:00 p.m. until late evening.

L’événement FESTA MAJOR FEU D’ARTIFICE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER