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FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer

FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer jeudi 27 août 2026.

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS

Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-27

Feu d’artifice, concerts, danses folkloriques catalanes, passe-ville…
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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

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English :

Fireworks, concerts, Catalan folk dancing, town pass…

L’événement FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE BANYULS SUR MER

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