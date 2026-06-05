FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer
FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer jeudi 27 août 2026.
Banyuls-sur-Mer
FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS
Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
Feu d’artifice, concerts, danses folkloriques catalanes, passe-ville…
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Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
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English :
Fireworks, concerts, Catalan folk dancing, town pass…
L’événement FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE BANYULS SUR MER
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