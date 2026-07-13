Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

LES PETITS DUOS DU FESTIVAL LYRIQUE DES PAYS CATALANS

Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

3 jours pour découvrir la musique lyrique autour de la guitare.

(1 concert = 10€ / 3 concerts = 25€ / gratuit -18 ans et demandeurs emploi).

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Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58

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English :

3 days to discover lyrical music around the guitar.

(1 concert = 10? / 3 concerts = 25? / free for under-18s and jobseekers).

L’événement LES PETITS DUOS DU FESTIVAL LYRIQUE DES PAYS CATALANS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER