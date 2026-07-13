LES PETITS DUOS DU FESTIVAL LYRIQUE DES PAYS CATALANS Banyuls-sur-Mer
vendredi 4 septembre 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
LES PETITS DUOS DU FESTIVAL LYRIQUE DES PAYS CATALANS
Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
3 jours pour découvrir la musique lyrique autour de la guitare.
(1 concert = 10€ / 3 concerts = 25€ / gratuit -18 ans et demandeurs emploi).
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Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
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English :
3 days to discover lyrical music around the guitar.
(1 concert = 10? / 3 concerts = 25? / free for under-18s and jobseekers).
L’événement LES PETITS DUOS DU FESTIVAL LYRIQUE DES PAYS CATALANS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT DE BANYULS SUR MER
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