Conférence au musée Fenaille Préhistoire, de l'os à l'ADN

Rodez

Jeudi 2026-03-12

2026-03-12

A l’origine, la préhistoire humaine s’est surtout fondée sur les os de nos ancêtres et sur leurs productions en pierre. Aujourd’hui, ces vestiges sont si nombreux qu’ils permettent de tracer notre histoire, au moins dans ses grands traits.

Mais les préhistoriens ont ouvert un nouveau champ, celui de l’ADN fossile. A peine née, la paléogénomique, étude de l’ADN ancien, a déjà à son actif plusieurs découvertes stupéfiantes, qu’il s’agisse de nouveaux humains préhistoriques ou de leurs vestiges, conservés dans nos propres cellules.

Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences naturelles, auteur d’ouvrages de vulgarisation scientitifique.

Human prehistory was originally based on the bones of our ancestors and their stone products. Today, these remains are so numerous that they allow us to trace our history, at least in its broad outlines.

