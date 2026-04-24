Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ? Salle des fêtes Anneyron
Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ? Salle des fêtes Anneyron lundi 11 mai 2026.
Anneyron
Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ?
Salle des fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 19:00:00
fin : 2026-05-11 21:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Conférence de Bernard MIYET/ Soirée au profit de France Alzheimer
Le Lions Club Porte Drôme Ardèche propose une conférence exceptionnelle avec Bernard MIYET qui témoigne sur l’action de l’ONU, organisme dont il fut secrétaire général adjoint.
.
Salle des fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lionsclub.stvallier.strambert@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference by Bernard MIYET/ Evening benefiting France Alzheimer
The Lions Club Porte Drôme Ardèche is organizing an exceptional conference with Bernard MIYET, who will talk about the work of the UN, an organization of which he was deputy secretary general.
L’événement Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ? Anneyron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Anneyron (Drôme)
- Pistes cyclables temporaires jusqu’à l’école de Montgailhard, Montgailhard 09330, Anneyron 1 mai 2026
- Chasse aux papillons petites jambes Anneyron Drôme 1 mai 2026
- La chasse aux papillons Anneyron Drôme 1 mai 2026
- Autour de Mantaille Anneyron Drôme 1 mai 2026
- Fête du Printemps Anneyron Espace Plantay Rue du gymnase Place Rambaud MFR Anneyron 2 mai 2026