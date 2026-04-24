Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ? Salle des fêtes Anneyron

Anneyron

Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ?

Salle des fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 19:00:00

fin : 2026-05-11 21:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Conférence de Bernard MIYET/ Soirée au profit de France Alzheimer

Le Lions Club Porte Drôme Ardèche propose une conférence exceptionnelle avec Bernard MIYET qui témoigne sur l’action de l’ONU, organisme dont il fut secrétaire général adjoint.

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Salle des fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lionsclub.stvallier.strambert@gmail.com

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English :

Conference by Bernard MIYET/ Evening benefiting France Alzheimer

The Lions Club Porte Drôme Ardèche is organizing an exceptional conference with Bernard MIYET, who will talk about the work of the UN, an organization of which he was deputy secretary general.

L’événement Conférence au profit de France Alzheimer Plongée dans la tourmente, l’ONU a-t ’elle encore une raison d’être et un avenir ? Anneyron a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche