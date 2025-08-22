Autour de Mantaille Anneyron Drôme

Autour de Mantaille

Autour de Mantaille Parking du gymnase de Mantaille 26140 Anneyron Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte du sympathique vallon du Bancel avec cette balade autour de Mantaille offrant des paysages variés et de belles vues sur la tour d’Albon et les ruines du château de Mantaille. A découvrir dans l’application les échappées inspirées .

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Discover the charming Bancel valley with this walk around Mantaille, offering varied landscapes and beautiful views of the Albon tower and the ruins of Mantaille castle. Discover it in the échappées inspirées application.

Deutsch :

Entdecken Sie das sympathische Bancel-Tal auf dieser Wanderung rund um Mantaille, die abwechslungsreiche Landschaften und schöne Ausblicke auf den Albon-Turm und die Ruinen des Schlosses von Mantaille bietet. Entdecken Sie ihn in der App Inspirierte Fluchten .

Italiano :

Scoprite la deliziosa valle del Bancel in questa passeggiata intorno a Mantaille, che offre una varietà di paesaggi e splendide viste sulla torre Albon e sulle rovine del castello di Mantaille. Consultate l’applicazione Fughe ispirate .

Español :

Descubra el encantador valle de Bancel en este paseo alrededor de Mantaille, que ofrece una variedad de paisajes y hermosas vistas de la torre de Albon y las ruinas del castillo de Mantaille. Consulte la aplicación Escapadas inspiradas .

